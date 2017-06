3 büyüklerden Ramazan Bayramı mesajı

Kulüplerin resmi internet sitelerinden yayımladıkları Ramazan Bayramı mesajları şu şekilde:

Beşiktaş

"İnsanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının daha da güçlendiği, milli ve dini duyguların ön plana çıktığı bayramlar; inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği özel günlerdir. Hep birlikte, sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, tüm Camiamızın ve Halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlarız:"



Galatasaray

"Kırgınlıkların ve dargınlıkların unutulduğu; hoşgörü, paylaşma ve kardeşlik duygularının her zamankinden daha yoğun yaşanacağı bir Ramazan Bayramı'nı daha kutluyoruz. Bu vesile ile; Galatasaray Camiası'nın, Türk ve İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı en iyi dileklerimizle kutlar; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram dileriz."



?Fenerbahçe

"Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; ülkemize ve Büyük Fenerbahçe Ailemize birlik ve beraberlik içinde, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dilerim."



Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu

Türkiye Basketbol Başkanı Hidayet Türkoğlu spor camiasının ve basketbol severlerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sporun doğasında yer alan sevgi, saygı, barış ve dostluk gibi değerlerin daha da fazla anlam bulduğu bir Ramazan Bayramını idrak ediyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; Ramazan Bayramı'na tüm kategorilerdeki milli takımlarımızın bizlere bayram sevinci yaşatmak için verdikleri mücadelenin gururu ile giriyoruz. Yaz dönemi boyunca hemen her kategoride mücadele edecek Ay Yıldızlılarımız, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için yoğun bir çalışma sürecinde bulunuyor.Başta Türk Basketbolunun ve sporunun bugünlere gelmesinde; sporcuların yetişme sürecinde her türlü sabrı göstererek emek veren değerli ailelerimiz başta olmak üzere; basketbol camiamızın tüm mensuplarının ve yakınlarının, kulüplerimizin, oyuncularımızın, teknik ve idari kadroların, hakemlerimizin, sponsorlarımızın, medya mensuplarının ve tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum."