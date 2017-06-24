 UEFA komitelerinde 11 Türk üye – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    UEFA komitelerinde 11 Türk üye

    UEFA komitelerinde 11 Türk üye

    UEFA Yönetim Kurulu toplantısında 19 komitedeki yeni üyeler belirlenirken, Türkiye, 13 farklı komitede 11 kişiyle temsil hakkı kazandı.

    UEFA'da tarihi bir başarı elde eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), komitelerde rekor sayıda katılım sağladı.

    TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galler'in başkenti Cardiff'te gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısında komitelerdeki yeni üyeler belli oldu. Türkiye, 19 komitenin 13'ünde 11 kişiyle temsil edildi.

    UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA Medya Komitesi Başkanlığı'na seçilirken aynı zamanda UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Başkan Vekili görevini de üstlendi.

    UEFA komitelerinde TFF'yi temsil eden üyeler şöyle:

    Servet Yardımcı: UEFA Yönetim Kurulu Üyesi, UEFA Medya Komitesi Başkanı, UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Başkan Vekili

    Cengiz Zülfikaroğlu: UEFA HatTrick Komitesi Üyesi

    Mustafa Çağlar: UEFA Futsal ve Plaj Futbolu Komitesi Üyesi

    Alaattin Aykaç: UEFA Üye Federasyonlar Komitesi Üyesi

    Mete Düren: UEFA Sağlık Komitesi Üyesi

    Kadir Kardaş: UEFA Pazarlama Danışma Komitesi Üyesi

    Levent Bıçakcı: UEFA Tahkim Kurulu Başkan Vekili

    Mahmut Özgener: UEFA Milli Müsabakalar Komitesi 2. Başkan Vekili

    Duygu Yaşar: UEFA Etik ve Disiplin Müfettişleri Kurulu Üyesi

    Sinan Güreli: UEFA Kulüp Lisans Komitesi Üyesi

    Mustafa Eröğüt: UEFA Genç ve Amatör Futbol Komitesi Üyesi

    Öte yandan TFF Stadyum ve Güvenlik Müdürü Cenk Cem'in UEFA Stadyum İnşaat Paneli üyeliği devam ediyor.

    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:27
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