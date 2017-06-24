UEFA komitelerinde 11 Türk üye
UEFA Yönetim Kurulu toplantısında 19 komitedeki yeni üyeler belirlenirken, Türkiye, 13 farklı komitede 11 kişiyle temsil hakkı kazandı.
UEFA'da tarihi bir başarı elde eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), komitelerde rekor sayıda katılım sağladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galler'in başkenti Cardiff'te gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısında komitelerdeki yeni üyeler belli oldu. Türkiye, 19 komitenin 13'ünde 11 kişiyle temsil edildi.
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA Medya Komitesi Başkanlığı'na seçilirken aynı zamanda UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Başkan Vekili görevini de üstlendi.
UEFA komitelerinde TFF'yi temsil eden üyeler şöyle:
Servet Yardımcı: UEFA Yönetim Kurulu Üyesi, UEFA Medya Komitesi Başkanı, UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Başkan Vekili
Cengiz Zülfikaroğlu: UEFA HatTrick Komitesi Üyesi
Mustafa Çağlar: UEFA Futsal ve Plaj Futbolu Komitesi Üyesi
Alaattin Aykaç: UEFA Üye Federasyonlar Komitesi Üyesi
Mete Düren: UEFA Sağlık Komitesi Üyesi
Kadir Kardaş: UEFA Pazarlama Danışma Komitesi Üyesi
Levent Bıçakcı: UEFA Tahkim Kurulu Başkan Vekili
Mahmut Özgener: UEFA Milli Müsabakalar Komitesi 2. Başkan Vekili
Duygu Yaşar: UEFA Etik ve Disiplin Müfettişleri Kurulu Üyesi
Sinan Güreli: UEFA Kulüp Lisans Komitesi Üyesi
Mustafa Eröğüt: UEFA Genç ve Amatör Futbol Komitesi Üyesi
Öte yandan TFF Stadyum ve Güvenlik Müdürü Cenk Cem'in UEFA Stadyum İnşaat Paneli üyeliği devam ediyor.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:27
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Q7 Nani’ye aracı oldu, Bilic işini bozdu
Toplam 4
Yorum
KöfteHoRr Beşiktaş'ın şu anda ihtiyacı olan en son oyuncu. Ancak arkadaşın dediği gibi alıp 1 sene sonra Çin'e satarsın, ama o da bu finansal fair play anlaşmasından dolayı mümkün değil. Daha ihtiyacın olan bölgelere oyuncu alamamışsın kaynaktan dolayı.
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Çinliler coştu bir kere!
Toplam 12
Yorum
KöfteHoRr Quaresma Çin'e gitmek istemez, çünkü bu sene yine üst düzey oynayıp son kez dünya kupası oynamak istiyor. O da biliyor ki Çin'e giderse kadroya çağrılma ihtimali çok düşer.
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Arda derbisi
Toplam 17
Yorum
FUTBOL USA AZIZ YILDIRIM, MAHMUT USLU,EMRE VOLKAN VE ARDA FB'LI KANKALAR,GAZTECILERI EVLERINDEN ALDRIRLAR,BOGAZLARLAR, YUMRUKCULAR TOKATCILAR NASIL?
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