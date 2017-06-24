Türkiye’den teklifi kabul etmedi

Manchester City'nin Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, memleketi Balıkesir'e yaptığı ziyarette çarpıcı açıklamalar yaptı. 26 yaşındaki maestro, "Türkiye'den teklif geldi ama sıcak bakmadım. Avrupa'da hedeflerim var. Şimdi gelse yine sıcak bakmam" dedi.