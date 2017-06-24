 Şota'dan Ryan Babel'e kanca – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Şota'dan 'e kanca

    Şota'dan <a href="/index/ryan-babel?id=3f254ab9-9ec6-4ef6-a53f-f48a1f5edb3d" class="" rel="tag">Ryan Babel</a>'e kanca

    Özbekistan'ın Pahtakor takımının başına geçen Şota Arveladze'nin Beşiktaş'ta forma giyen Hollandalı futbolcu 'i transfer etmek istiyor. Babel, Şota'nın Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemden eski öğrencisiydi.

    Türkiye'de futbolculuk yapmış ve birçok takımda da teknik direktörlük görevinde bulunan Gürcü çalıştırıcı Şota Arveladze, Özbekistan'ın Pahtakor Kulübü ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamasının ardından transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şota, Karadağlı defans oyuncusu Marko Simic'i takıma katmanın ardından dev bir transfer planladığı Özbek medyasına yansıdı. Şota'nın Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemde takımında yer verdiği Hollandalı futbolcusu 'i transfer etmek istediği belirtildi. 2013-2015 yılları arasında Şota'nın yönettiği Kasımpaşa'da oynayan , Türkiye'ye gelmesinde etkili olduğunu itiraf ettiği eski hocasıyla beraber çalışmak isteyeceği düşünülüyor.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:26
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