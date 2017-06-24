Şota'dan Ryan Babel'e kanca
Özbekistan'ın Pahtakor takımının başına geçen Şota Arveladze'nin Beşiktaş'ta forma giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i transfer etmek istiyor. Babel, Şota'nın Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemden eski öğrencisiydi.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:26
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Dursun Özbek'ten bayram mesajı
Toplam 2
Yorum
öğretici senden kurtulduğumuz günü GS bayramı ilan edeceğiz !
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Arda derbisi
Toplam 48
Yorum
Kartalist Arda renklilere gitsin..bize artist degil sporcu lazim.
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Josef: Öncelik Vasco’da
Toplam 3
Yorum
TCelcius Bu çocuğa baktığımda aklıma hep fenerin içine aldığı 8m euroluk o devasa büyüklükteki yüzyılın olmasada 50 yılın cıbığı geliyor.:D
Şota'dan Ryan Babel'e kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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