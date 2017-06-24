Portekiz'den farklı tarife

33.dakikada penaltıdan topu ağlara gönderen Ronaldo, maçta gol perdesini açan isim oldu. Bu golden sadece 4 dakika sonra Quaresma'nın nefis pasıyla başlayan atağı bitiren Bernardo Silva, Portekiz'i soyunma odasına 2-0 önde götürdü.



İkinci yarıda da hız kesmeyen Portekiz'de maçın etkili isimlerinden Quaresma, 80. dakika yaptığı baskıyla 3. golün de hazırlayıcısı oldu. Beşiktaşlı oyuncunun baskısı sonrası orta alanda topla buluşan Andre Silva, kaleye kadar giderek farkı üçe çıkarırken, 90. dakikada sahneye çıkan eski Fenerbahçeli Nani de maçın skorunu belirledi.



Bu sonuçla 7 puana yükselen Portekiz, grup lideri olarak yarı finale yükseldi.