Portekiz'den farklı tarife
2017 Konfederasyonlar Kupası'nda Portekiz, Yeni Zelanda'yı 4-0 yenerek yarı finale yükseldi. Portekiz'de 84 dakika sahada kalan Beşiktaşlı Quaresma, sergilediği futbolla göz doldurdu.
33.dakikada penaltıdan topu ağlara gönderen Ronaldo, maçta gol perdesini açan isim oldu. Bu golden sadece 4 dakika sonra Quaresma'nın nefis pasıyla başlayan atağı bitiren Bernardo Silva, Portekiz'i soyunma odasına 2-0 önde götürdü.
İkinci yarıda da hız kesmeyen Portekiz'de maçın etkili isimlerinden Quaresma, 80. dakika yaptığı baskıyla 3. golün de hazırlayıcısı oldu. Beşiktaşlı oyuncunun baskısı sonrası orta alanda topla buluşan Andre Silva, kaleye kadar giderek farkı üçe çıkarırken, 90. dakikada sahneye çıkan eski Fenerbahçeli Nani de maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla 7 puana yükselen Portekiz, grup lideri olarak yarı finale yükseldi.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:11
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Arda derbisi
Toplam 67
Yorum
Fırat Arda Türkiyeye dönerse oynayacağı tek takım Galatasaraydır. Bu konuda derbi söz konusu bile değildir.
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Volkan bir anda çılgına döndü
Toplam 10
Yorum
KENAN Bunların adını siz koyun. Yüzlerini dönüyorlar,zoru görünce de arkalarını dönüyorlar.Tanımadıkların insan değil mi?
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Arda derbisi
Toplam 67
Yorum
Yalçın Arda TURAN'ın son zamanlarda ki ego zehirlenmesi sonucunda üstüne yakışacak tek forma Fenerbahçe formasıdır. Bir Galatasaraylı olarak Çok iyi oynacak bile olsan takımın gücünü ikiye katlayacak dahi olsan Umarım GALATASARAYIMIZA transfer olmazsın. Sansasyonların futbolcusu sansasyonel bir takıma yani fenerbahçe'ye yakışacaktır.
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