Meksika yarı finale yükseldi
Konfederasyonlar Kupası'nda ev sahibi Rusya, Meksika'ya yenilerek turnuvaya erken veda etti.
Kazan Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk golü 25. dakikada Samedov'dan geldi ve Rusya öne geçti. Ancak bu gole yanıt çok çabuk geldi. 30. dakikada Araujo skora dengeyi getirdi.
2. yarıda PSV'nin yeni yıldızı Lozano, Akinfeev'in hatasını değerlendirip Meksika'yı 2-1 öne geçirdi.
Karşılaşmayı bu skorla 2-1 kazanan Meksika, puanını 7'ye çıkarıp Portekiz'in ardından grubu 2. sırada tamamladı. Rusya ise 3 puanla turnuvaya veda etti.
Meksika yarı finalde B Grubu'nun lideriyle karşı karşıya gelecek.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:07
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Slovakya Kampı’na Östersunds ayarı
Toplam 2
Yorum
YUSUF BİZDE O TEMENNİDEYİZ AMA BU GİDİŞLE ÇOK ZOR..DAHA BİR İCRAAT YOK
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Bahar Çağlar korkuttu!
Toplam 1
Yorum
Hasan Hüseyin KARABAĞ Geçmiş olsun Bahar, acil şifalar dileriz. Ekran başında ve salonda maçı izleyenlere büyük korku yaşattın. Bu takım seninle güçlü ve güzel.
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Q7 Nani’ye aracı oldu, Bilic işini bozdu
Toplam 7
Yorum
md naniyi fenerden biliyoruz.bşiktaşta kimin yerine oynayacak.çok para verilmeden gelirse alınsın
Meksika yarı finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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