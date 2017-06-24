 Çinliler Almanya’da – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Çinliler Almanya’da

    Çinliler Almanya’da
    ÇİN U20 Milli Takımı bu sezon Almanya Güneybatı Bölgesel Ligi'nde (4. Lig) mücadele edecek. Futbolda gelişmeyi öncelikleri arasına alan Çin, Almanya'dan yardım istemiş, geçen yıl federasyonlar ve kulüpler birliği arasında 5 yıllık bir anlaşmaya varılmıştı.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:15
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