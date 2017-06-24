Arbeloa futbolu bıraktı
Real Madrid ve Liverpool'da da forma giyen İspanyol savunma oyuncusu Alvaro Arbeloa, aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.
İspanya'nın Marca gazetesine açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki Arbeloa, "Elveda demenin zamanı geldi." ifadesini kullanarak yeşil sahalara veda etme kararı aldığını bildirdi.
Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Real Madrid'de başlayan Arbeloa, Deportivo La Coruna ve Liverpool'da geçirdiği 3 yılın ardından 2009'da tekrar eflatun-beyazlı ekibe döndü. İspanyol oyuncu, Real Madrid'de ikişer İspanya Kral Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi, birer ise lig, İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası zaferi yaşadı.
Arbeloa, 56 kez görev aldığı İspanya Milli Takımı ile 2 Avrupa Futbol Şampiyonası (2008, 2012) ve bir FIFA Dünya Kupası (2010) şampiyonluğu elde etti.Geçen sezon başında İngiliz ekibi West Ham United ile bir yıllık sözleşme imzalayan Arbeloa, sakatlığı nedeniyle sadece 4 resmi maçta görev yaptı.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:10
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Q7 Nani’ye aracı oldu, Bilic işini bozdu
Toplam 4
Yorum
KöfteHoRr Beşiktaş'ın şu anda ihtiyacı olan en son oyuncu. Ancak arkadaşın dediği gibi alıp 1 sene sonra Çin'e satarsın, ama o da bu finansal fair play anlaşmasından dolayı mümkün değil. Daha ihtiyacın olan bölgelere oyuncu alamamışsın kaynaktan dolayı.
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Çinliler coştu bir kere!
Toplam 12
Yorum
KöfteHoRr Quaresma Çin'e gitmek istemez, çünkü bu sene yine üst düzey oynayıp son kez dünya kupası oynamak istiyor. O da biliyor ki Çin'e giderse kadroya çağrılma ihtimali çok düşer.
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Arda derbisi
Toplam 17
Yorum
FUTBOL USA AZIZ YILDIRIM, MAHMUT USLU,EMRE VOLKAN VE ARDA FB'LI KANKALAR,GAZTECILERI EVLERINDEN ALDRIRLAR,BOGAZLARLAR, YUMRUKCULAR TOKATCILAR NASIL?
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