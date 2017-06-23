İzmir kulüplerine maddi destek
İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) öncülük ettiği projede yeni futbol sezonunda kulüplere destek çıktı.
Daha önce Altay, Karşıyaka, Göztepe, Altınordu gibi kulüplere farklı dönemlerde forma reklamı veren Folkart'ın yeni sezonda da takımlara reklam desteği sağlayacağı öğrenildi. İzmir firması Folkart'ın Spor Toto Süper Lig'e çıkan Göztepe'ye yeni sezonda 2 milyon TL, TFF 1'inci Lig'deki Altınordu'ya 700 bin TL destek olacağı belirtildi.
Spor Toto 2'nci Lig'deki Karşıyaka, Altay, Bucaspor ve Menemen Belediyespor'a 250 bin TL, 3'üncü Lig'deki Bergama Belediyespor ve Tire 1922'ye 120, Süper Amatör Lig'de yer alan İzmirspor'a ise 60 bin TL forma reklemı verileceği bildirildi. Konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı önümüzdeki günlerde yapılacak. Kentte spora büyük destek veren firma, kulüplere reklam bedellerini temmuz ayının ilk günlerinde ödeyerek yaz transfer döneminde destek sağlayacak.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:49
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Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 33
Yorum
fb 2.guiza vakası gibi.
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Talisca bilmecesi!
Toplam 3
Yorum
hattrick MANU için Beşiktaş gibi bir takım bırakılır mı , bu kadar seni seven bir taraftarı olan bu takımı bırakıp gideceğine ihtimal bile vermiyorum
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Acerbi teklifi reddedildi
Toplam 3
Yorum
Aslan OYUNCU ILE ANLASIN DEVRE ARASI IMZAYI ALIN SENEYE BEDAVAYA TRANSFER YAPIN INSALLAH BIR DAHA HASTALANMAZ KALITELI STOPER HEM TEKNIK HEM SERT
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