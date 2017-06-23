İzmir kulüplerine maddi destek

Daha önce Altay, Karşıyaka, Göztepe, Altınordu gibi kulüplere farklı dönemlerde forma reklamı veren Folkart'ın yeni sezonda da takımlara reklam desteği sağlayacağı öğrenildi. İzmir firması Folkart'ın Spor Toto Süper Lig'e çıkan Göztepe'ye yeni sezonda 2 milyon TL, TFF 1'inci Lig'deki Altınordu'ya 700 bin TL destek olacağı belirtildi.



Spor Toto 2'nci Lig'deki Karşıyaka, Altay, Bucaspor ve Menemen Belediyespor'a 250 bin TL, 3'üncü Lig'deki Bergama Belediyespor ve Tire 1922'ye 120, Süper Amatör Lig'de yer alan İzmirspor'a ise 60 bin TL forma reklemı verileceği bildirildi. Konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı önümüzdeki günlerde yapılacak. Kentte spora büyük destek veren firma, kulüplere reklam bedellerini temmuz ayının ilk günlerinde ödeyerek yaz transfer döneminde destek sağlayacak.