Hapis cezası paraya çevrildi
Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Barcelona Mahkemesi tarafından vergi kaçırma suçlamasıyla aldığı 21 aylık hapis cezasının savcılık tarafından paraya çevrilmesine karar verildiği açıklandı
İspanya resmi haber ajansı EFE'nin adli kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, Barcelona'da forma giyen Messi'nin sicilinin temiz olması ve iki yıldan daha az hapis cezası almasından dolayı kendisine verilen 21 ay hapis cezasının paraya çevrilmesine karar verildiği bildirildi.
Messi'nin hapis cezası karşılığında 252 bin avro, aynı suçtan 15 ay hapis cezası alan yıldız oyuncunun menajerliğini de yapan babası Jorge Horacio'nun da 180 bin avro para cezası ödeyeceği kaydedildi. Vergi kaçırma suçlaması ile daha önce onaylanan mahkeme kararı ile Messi 2 milyon avro, babası da 1,3 milyon avro para cezasına çarptırılmıştı.
29 yaşındaki Arjantinli futbolcu 2007, 2008 ve 2009 yıllarında elde ettiği imaj gelirlerinden 4,1 milyon avroluk vergi kaçırmak suçundan babası ile birlikte hüküm giymişti.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:25
-
Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 44
Yorum
abc ben GS liyim ama, fener bunu alacagina elindeki rvp ye göre kursun oyun sistemini.36 yas nedir abi? ki adam en az 2 senelik ister zaten
-
4. yıldız Lens
Toplam 13
Yorum
AYDIN AMİN İNŞALLAH OLUR
-
4. yıldız Lens
Toplam 13
Yorum
aslan misafire git denmez ama beğendiğin yere defol git
Hapis cezası paraya çevrildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.