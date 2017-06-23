Göztepe'den Portekiz çıkarması

Henüz transferde somut adımlar atamayan sarı kırmızılıların sol beke Benfica'dan Eliseu Pereira dos Santos, sağ beke de geçen sezon Akhisar Belediyespor'da kiralık olarak forma giyen Miguel Lopes'i düşündüğü öğrenildi. Göztepe'nin Benfica ile sözleşmesi biten 33 yaşındaki Eliseu'yu kadrosuna katmak için tüm şartları zorladığı öğrenildi.



Akhisar Belediyespor'un ise geçen sezon başında Sporting Lizbon'dan kiraladığı Lopes'in aldığı rakamı yüksek bulduğu iddia edilirken, Göztepe'nin 30 yaşındaki oyuncu için Lizbon'un kapısını çaldığı vurgulandı. Beklere Portekizli futbolcuları getirmek isteyen Göztepe'nin, orta saha için Nijeryalı Abdullahi Shehu'ya teklif sunduğu ileri sürüldü.



Futbola ülkesinin Belenenses takımında başlayan Eliseu, İspanya'nın Malaga, Zaragoza, İtalya'nın Lazio ekiplerinden görev yaptıktan sonra yeniden Portekiz'e döndü. 2014-2015 sezonunda Benfica'ya imza atan deneyimli sol bek, 22 kez de Portekiz milli takımında forma giydi.

Eliseu, Benfica'da 3 lig, 2 kupa ve 1 kez Süper Kupa mutlmuluğu yaşarken, Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda da Portekiz'le kupayı havaya kaldırdı. Süper Lig deneyimi yaşayan Lopes ise Akhisar Belediyespor'da 31 maça çıkıp 3 gol ve asistle sezonu tamamladı.

Başkan Mehmet Sepil, transfer çalışmaları hakkında şunları söyledi:



"Listemiz çok geniş. Birçok futbolcu ile görüşmelerimiz sürüyor. Hem kulübün hem de Teknik Direktör Tamer Tuna'nın belirlediği isimler var. Takviye yaparken uçuk rakamları da düşünmek gerekiyor. Bize yakışacak ve katkı sağlıyacak isimleri Göztepe'ye kazandıracağız."