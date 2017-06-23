FIFA Teknik Direktörler Semineri sona erdi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen FIFA Teknik Direktörler Semineri tamamlandı.
FIFA Teknik Gelişim Müdürü Jean-Marie Conz, kapanış konuşmasında başarılı bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu'na eşsiz ev sahipliği için teşekkür etti. Conz, "Hem teknik hem de organizasyon anlamında yaptığımız en iyi seminerlerden biri oldu. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrı bir teşekkürü de Türkiye Futbol Federasyonu'na ev sahipliği için etmek istiyorum" dedi.
Seminere eğitimci olarak FIFA'dan Jean-Marie Conz, Jurg Nepfer, Steven Martens, Francesco Bruscoli, Hans Rudolf Hasler ile UEFA'dan Frank Ludolph katıldı. FIFA'dan ayrıca Üye Federasyonlar Avrupa Direktörü Bjorn Vassalo da seminer sırasında ülkemizde bulundu.
Seminere katılan teknik direktörler ise şöyle:
Munir Taloviç (Bosna Hersek )
Pavel Guerguiev Panov (Bulgaristan)
Vatroslav Mihaçiç (Hırvatistan)
Peatur Smith Clementsen (Faroe Adaları)
Zaza Zamtaradze (Gürcistan)
Desmond Curry (Cebelitarık)
Bernd Storck (Macaristan)
Michael Nees (Kosova)
Robert Michael Gatt (Malta)
Ghenadie Scurtul (Moldova)
Mihai Stoichita (Romanya)
Nur Mustafa Gülen (Türkiye)
Yücel Uyar (Türkiye)
Mehmet Ekşi (Türkiye)
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:36
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Yeter artık Gomis
Toplam 14
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU BU ADAM ASLA ASLAN OLMIYACAK ZİRA VASIFLARI YOK ASLAN OLMAK AYRICALIK İSTER ÖZEL OLMAK GEREK SEVDALI OLMAK LAZIM ŞİNAYDER MİSALİ FEVER BEL
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Hava sahası kapanmıştır!
Toplam 17
Yorum
Aslan MAICONUN UCAGI GELMEDEN KUSLAR KACISMAYA BASLADI CIGLIK CIGLIGA
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Acerbi teklifi reddedildi
Toplam 5
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU buadam tehlikeli sakın almayın bu sasulaya büyük birdarbe vuracak allahım belasını bulacak sasulis olacak .!ne ettimde ne buldum olacak .!
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