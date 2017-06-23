Chelsea-Arsenal maçı açıklaması
İngiltere'de lig şampiyonu Chelsea ile Federasyon Kupası'nı müzesine götüren Arsenal arasında oynanacak Community Shield maçından elde edilecek gelir, Londra'da gerçekleşen yangındaki mağdurlara bağışlanacak.
İngiltere Futbol Federasyonundan (FA) yapılan açıklamada, 6 Ağustos Pazar günü başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak karşılaşmadan elde edilmesi beklenen yaklaşık 1 milyon 250 bin sterlinlik gelirin (5 milyon 583 bin lira), Grenfell Tower'da meydana gelen yangının mağdurlarına bağışlanacağı bildirildi.
Başkent Londra'nın batısında bulunan 24 katlı Grenfell Tower'da geçen hafta çıkan yangında en az 79 kişi hayatını kaybetmişti.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:37
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Visca'da sona gelindi
Toplam 10
Yorum
verimli olamaz dar alanda hiç bir numarası yok..fenere dar alan topçusu lazım rakipleri tam kapalı oynuyor.
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Sol beke Moreno
Toplam 4
Yorum
ULTRA ASLAN EGOIST BENCIL TUDOR KENDINDEN UST TUN FUTBOLCUYU HAZMEDEMIYOR
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TFF'den UEFA kriteri uygulaması
Toplam 3
Yorum
calvin Türkiye de uygulanamaz bu, bağlantısı olan kulüp yırtar. Gariban kulübün boğazına çökerler. Gerçek hayatta olduğu gibi...
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