Chelsea-Arsenal maçı açıklaması

İngiltere Futbol Federasyonundan (FA) yapılan açıklamada, 6 Ağustos Pazar günü başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak karşılaşmadan elde edilmesi beklenen yaklaşık 1 milyon 250 bin sterlinlik gelirin (5 milyon 583 bin lira), Grenfell Tower'da meydana gelen yangının mağdurlarına bağışlanacağı bildirildi.

Başkent Londra'nın batısında bulunan 24 katlı Grenfell Tower'da geçen hafta çıkan yangında en az 79 kişi hayatını kaybetmişti.