Meksika, Yeni Zelanda'yı devirdi
Futbolda, 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası A Grubu'nda yapılan maçta Meksika, Yeni Zelanda'yı 2-1 yendi.
Rusya'nın Soçi kentinde yer alan Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelenin 42. dakikasında Chris Wood ile öne geçen Yeni Zelanda ilk yarıyı üstün tamamladı. Raul Jimenez ile 54. dakikada beraberliği yakalayan Meksika, 72. dakikada Peralta'nın golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı.
Gruptaki ilk galibiyetini elde eden Meksika, 4 puanla zirveye yerleşti. İki grup maçından da puansız ayrılan Yeni Zelanda ise son sırada kaldı.
FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda, B Grubu'nda yarın Kamerun-Avustralya ve Almanya-Şili maçları yapılacak.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:02
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Trabzonspor camiası iftarda buluştu
Toplam 4
Yorum
Yok Ya 33 hafta yat. FB,GS, BJK yensin. Rakibin Kayseri'ye Rize'de 4-2 yenil. sonra Trabzon suçlu. YOK YAAAA
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 10
Yorum
kartal geçen seneki hataları yapmayın ne fair playi ne uefa kriterlerini takmayın alın abubakar ı alın taliscayı ve vidayı hiç birşey olmaz ..
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Karius iddiası
Toplam 17
Yorum
eski kaleci rıza ertuğrul da volkan abisi gibi çok hantal..yetişmemiş.
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