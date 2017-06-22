 Meksika, Yeni Zelanda'yı devirdi – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    , 'yı devirdi

    Meksika, Yeni Zelanda'yı devirdi

    Futbolda, A Grubu'nda yapılan maçta , 'yı 2-1 yendi.

    Rusya'nın Soçi kentinde yer alan Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelenin 42. dakikasında Chris Wood ile öne geçen ilk yarıyı üstün tamamladı. Raul Jimenez ile 54. dakikada beraberliği yakalayan , 72. dakikada Peralta'nın golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

    Gruptaki ilk galibiyetini elde eden Meksika, 4 puanla zirveye yerleşti. İki grup maçından da puansız ayrılan Yeni Zelanda ise son sırada kaldı.

    FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda, B Grubu'nda yarın Kamerun-Avustralya ve Almanya-Şili maçları yapılacak.

    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:02
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