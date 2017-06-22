İlkay Gündoğan memleketi Balıkesir'de

İlçedeki akrabalarını ziyaret eden İlkay Gündoğan, daha sonra yapımına destek verdiği, inşaatı tamamlanma aşamasındaki Dursunbeyspor Stadı'nı gezdi. İlkay Gündoğan'ı burada, Dursunbeyli olan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Sadi Güven, İlçe Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AK Parti İlçe Başkanı Akif Kandemir, Dursunbeyspor Kulübü Başkanı Yusuf Turhan ve Dursunbeysporlu futbolcular karşıladı.

YSK Başkanı Güven, yıldız futbolcuya Dursunbeyspor forması hediye etti. İlkay Gündoğan da imzaladığı formasını Güven'e verdi.



"Burada olmaktan dolayı mutluyum"

Antrenman yapan futbolcularla sohbet eden İlkay Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dursunbeyli gençlere destek olmaya devam edeceğini söyledi.

Balıkesir'e yeni yatırımlar yapabileceğini aktaran yıldız futbolcu, şunları kaydetti:

"Her geldiğimde ailemi ve Dursunbey'i ziyaret ederim. Buradaki arkadaşlarımı görüyorum. Bugün de bizi sağ olsun Dursunbeyspor ağırlıyor. Kısa süre Türkiye'de olacağım, dönmem gerekiyor. Herkesi görmek, selam vermek istiyorum. Biraz yorucu oluyor ama çok güzel geçiyor. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Buraya fazla gelemiyorum, ailem buradaki işlerle ilgileniyor. Ailem İzmir'de oturuyor ama sık sık Balıkesir'e geliyorlar. Akrabalarım var, dedemler, dayımlar burada. Benim görevim tabii ki büyüklerimi ziyaret etmek. Zaman buldukça gelmeye çalışıyorum. Kopamıyoruz buradan."



"Balıkesirspor'a giden oyuncuların sayısında artış var"

Balıkesir'e ve Dursunbey'e katkı yapmanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren İlkay Gündoğan, destek verdiği Dursunbeyspor'dan bazı oyuncuların Balıkesirspor'a transfer olduğunu hatırlattı.

Tecrübeli futbolcu, transferleri öğrendiğinde çok mutlu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Babam sağ olsun buradaki yatırımlara dikkat ediyor. Balıkesir için faydalı şeyler yapmak istiyorum. Yatırımlar devam edecek, düşünceler var ama net değil. İnşallah Balıkesir'i güzelleştiririz. Ayrıca ben Dursunbeyspor'a yardımlarda bulundum. Küçük yaşlarda futbola başladığım, gençler beni örnek aldıkları için imkanım olduğu sürece yardım ediyorum. Gençlerimize motivasyon olsun istiyoruz. Duyduğum kadarıyla Dursunbeyspor'dan Balıkesirspor'a giden oyuncuların sayısında artış var. Umarım onları Türkiye'nin, Avrupa'nın büyük kulüplerinde görme imkanımız olur. Sonuçta onlarla gurur duyuyoruz ve en iyi şekilde yardım etmek istiyoruz."

İlkay Gündoğan, daha sonra Aktif Yaşam Parkı'nda özel antrenörüyle günlük antrenmanını yaptı.