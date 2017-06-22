Holmen: "Türkiye'de çok iyi para kazanmama rağmen..."
Uzun yıllar Türkiye'de top koşturduktan sonra ülkesi İsveç'in Elfsborg takımı ile anlaşan Holmen, "Türkiye'de çok iyi para kazanmama rağmen İsveç'e dönmek istedim. Bu kararı verdiğim için çok mutluyum" dedi.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:45
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Pogba iddiası
Toplam 9
Yorum
bjk beşiktaşlılar iki senedir çok konuşmaya başladı haaa
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Belhanda’ya Sevilla kancası
Toplam 3
Yorum
öğretici haydi sevilla al artık şu çapsızların tercihini de kurtar bizi 8 milyon euro bonservis vermekten !
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Gençler kampta
Toplam 3
Yorum
arslan salih romadan kiralık döndüğünde birkaç maç oynadı süperdi ancak yabancı hoca kesti oynatmadı yıldızı parlamasın diye.oynarsa değeri artar
Holmen: "Türkiye'de çok iyi para kazanmama rağmen..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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