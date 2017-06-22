 FIFA’dan Juventus’a soruşturma – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    ’dan ’a soruşturma

    FIFA’dan Juventus’a soruşturma
    , geçtiğimiz sezon başında rekor ücretle M.United'a imza atan transferiyle ilgili soruşturma başlattı. Fransız oyuncuyu 105 milyon euro bedelle satan hakkında soruşturma açan FIFA, evrakları incelemeye aldı. Bu transferde Pogba'nın menajeri Raiola'nın 50 milyon euro pay aldığı iddia edilmişti.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:39
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