Aboubakar saç baş yoldurttu!
Futbolda, 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası B Grubu'nda oynanan maçta Kamerun ile Avustralya 1-1 berabere kaldı.
Rusya'nın Saint Petersburg kentinde yer alan Krestovsky Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını Kamerun, 45. dakikada Frank Zambo'nun attığı golle 1-0 üstün tamamladı. Mark Milligan'ın 60. dakikadaki penaltı golüyle Avustralya'nın eşitliği sağladığı karşılaşmanın kalan dakikalarında skor değişmedi.
Gruptaki ilk maçlarından mağlubiyetle ayrılan Kamerun ve Avustralya, puan cetvelinde birer puanla son iki sırada yer alıyor.
2016-2017 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, 90 dakika forma giydi. Karşılaşma boyunca 3 net pozisyon yakalayan Aboubakar bunları gole çeviremedi.
FIFA Konfederasyonlar Kupası'na, A Grubu'nda cumartesi günü oynanacak Meksika-Rusya ve Yeni Zelanda-Portekiz maçlarıyla devam edilecek.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:17
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Talisca gidemez
Toplam 7
Yorum
Hiseslichat Bence bir Beşiktaşlı olarak Taliscaya bu kadar yüz vermemelerini yeğlerim..Kaliteli bir oyuncu ama Beşiktaş onla var olmadı yerini bilmeli
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Aslan'ın ilk transferi geliyor
Toplam 10
Yorum
HAYALPRENST SEN COK HAYALCISIN O KADAR BUTCESI YOK HEM OLSA BILE HEMEN OTURMAZ OYUNCU
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Aslan'ın ilk transferi geliyor
Toplam 10
Yorum
İSİMSİZ MQ QWEQWE Muslera .- Tete-maicon.serdar.clichy selcuk Haliloviç Sinan Sneijder Belhanda Gomis Al sana şampiyon kadro
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