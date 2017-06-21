Şota Arveladze Özbek Ligi'nde
Özbekistan'ın Pakhtakor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Şota Arveladze ile anlaştığını duyurdu.
Pakhtakor'dan yapılan açıklamada, Arveladze ile anlaşma sağlandığı, 44 yaşındaki Gürcü teknik adam ile yeni transferlerin 23 Haziran Cuma günü basına tanıtılacağı kaydedildi.
1956 yılında kurulan Pakhtakor Kulübü, Özbekistan Ligi'nde 11 kez şampiyonluğu elde ederken, 11 kez de Özbekistan Kupası'nı müzesine götürdü. Asya Şampiyonlar Ligi'nde 2002 ve 2004 yıllarında yarı finale kadar yükselen Pakhtakor, Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) üye ülkelerin şampiyonları arasında düzenlenen turnuvayı ise 2007 yılında kazanmıştı.
Şota Arveladze, teknik adamlık kariyerinde daha önce Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Maccabi Tel Aviv'i çalıştırmıştı.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:56
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Acerbi icin Çizme seferi
Toplam 5
Yorum
sasulo 2 inci lige :D :D
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Atınç Nukan kiralık
Toplam 2
Yorum
Kartall Beşiktaş'da talip olmayacak ama altyapı kontenjanı var, yoksa süper amatör topçusu.
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Belhanda'yı İspanyol radyosuna açıkladı
Toplam 28
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sevilla istese coktan alırdı zaten :D SEVİNMEYİN 8 9M MİLYONCUKLARINIZ GİTTİ BU SENEDE ŞAMPİYON OLAMAZ BATARSINIZ :D :D :D :D :D :!!!!!!!!!!
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