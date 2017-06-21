 Şota Arveladze Özbek Ligi'nde – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Özbek Ligi'nde

    Şota Arveladze Özbek Ligi'nde

    Özbekistan'ın Pakhtakor Kulübü, teknik direktörlük görevi için ile anlaştığını duyurdu.

    Pakhtakor'dan yapılan açıklamada, Arveladze ile anlaşma sağlandığı, 44 yaşındaki Gürcü teknik adam ile yeni transferlerin 23 Haziran Cuma günü basına tanıtılacağı kaydedildi.

    1956 yılında kurulan Pakhtakor Kulübü, Özbekistan Ligi'nde 11 kez şampiyonluğu elde ederken, 11 kez de Özbekistan Kupası'nı müzesine götürdü. Asya Şampiyonlar Ligi'nde 2002 ve 2004 yıllarında yarı finale kadar yükselen Pakhtakor, Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) üye ülkelerin şampiyonları arasında düzenlenen turnuvayı ise 2007 yılında kazanmıştı.

    , teknik adamlık kariyerinde daha önce Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Maccabi Tel Aviv'i çalıştırmıştı.

    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:56
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