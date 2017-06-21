 Portekiz liderliğe yükseldi – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Portekiz liderliğe yükseldi

    Portekiz liderliğe yükseldi

    Konfederasyon Kupası A Grubu'nun ikinci maçında Portekiz, Rusya'yı tek golle geçip ev sahibine ilk mağlubiyetini tattırdı.

    Portekiz, Konfederasyon Kupası A Grubu'nun ikinci maçında kupanın ev sahibi Rusya'yı tek golle geçip turnuvadaki ilk zaferini yaşadı: 0-1

    Böylece iki maç sonunda Portekiz 4 puanla grup lideri oldu. Rusya ise 3 puanla ikinci sırada kaldı.

    Maçın skorunu Ronaldo'nun 8. dakikada attığı tek gol belirledi.

    Karşılaşma boyunca Portekiz'in sert savunması karşısında etkisiz kalan ev sahibi golü erken yemesine rağmen skoru ya da oyunu değiştirecek gücü gösteremedi.

    İkinci yarının başında konuk ekip Ronaldo'yla farkı artırma, ev sahibi Smolov'la skoru dengeleme şanslarını yakalamasına rağmen golcü isimler hedefi vuramadı.

    Mücadelenin kalan süresinde Portekiz toplu ve topsuz oyuna hakim olarak skoru korudu ve 3 puanı aldı.

    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:22
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