Portekiz liderliğe yükseldi
Konfederasyon Kupası A Grubu'nun ikinci maçında Portekiz, Rusya'yı tek golle geçip ev sahibine ilk mağlubiyetini tattırdı.
Portekiz, Konfederasyon Kupası A Grubu'nun ikinci maçında kupanın ev sahibi Rusya'yı tek golle geçip turnuvadaki ilk zaferini yaşadı: 0-1
Böylece iki maç sonunda Portekiz 4 puanla grup lideri oldu. Rusya ise 3 puanla ikinci sırada kaldı.
Maçın skorunu Ronaldo'nun 8. dakikada attığı tek gol belirledi.
Karşılaşma boyunca Portekiz'in sert savunması karşısında etkisiz kalan ev sahibi golü erken yemesine rağmen skoru ya da oyunu değiştirecek gücü gösteremedi.
İkinci yarının başında konuk ekip Ronaldo'yla farkı artırma, ev sahibi Smolov'la skoru dengeleme şanslarını yakalamasına rağmen golcü isimler hedefi vuramadı.
Mücadelenin kalan süresinde Portekiz toplu ve topsuz oyuna hakim olarak skoru korudu ve 3 puanı aldı.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:22
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Clichy’de işlem tamam
Toplam 35
Yorum
kafanmı güzel kafanmı güzel birader.Tete sağ bek clichy sol bek.
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Sneijder, Cimbom’a aşık
Toplam 23
Yorum
Aslan ALICISI VARSA YOLLA HATTA SELCUK ICINDE GECERLI SELCUK GECEN YIL COK GEZINDIGI ICIN COK YORULMUS TATILDE YAPIYOR YAT SELCUK HIC GELME
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Son iki sezon rezillik
Toplam 22
Yorum
Aslan DOGRU FUTBOL OLARAK SAHADA YOKTUK BIRDE HAKEM SALDIRILARI OLUNCA 4.CÜLÜK BILE BASARI SAYILIR
Portekiz liderliğe yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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