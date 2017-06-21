Portekiz 2'de 2 yaptı
Konfederasyon Kupası A Grubu'nun ikinci maçında Portekiz, Rusya'yı tek golle geçip ev sahibine ilk mağlubiyetini tattırdı.
Portekiz, Konfederasyon Kupası A Grubu'nun ikinci maçında kupanın ev sahibi Rusya'yı tek golle geçip turnuvadaki ilk zaferini yaşadı: 0-1
Böylece iki maç sonunda Portekiz 4 puanla grup lideri oldu. Rusya ise 3 puanla ikinci sırada kaldı.
Maçın skorunu Ronaldo'nun 8. dakikada attığı tek gol belirledi.
Karşılaşma boyunca Portekiz'in sert savunması karşısında etkisiz kalan ev sahibi golü erken yemesine rağmen skoru ya da oyunu değiştirecek gücü gösteremedi.
İkinci yarının başında konuk ekip Ronaldo'yla farkı artırma, ev sahibi Smolov'la skoru dengeleme şanslarını yakalamasına rağmen golcü isimler hedefi vuramadı.
Mücadelenin kalan süresinde Portekiz toplu ve topsuz oyuna hakim olarak skoru korudu ve 3 puanı aldı.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:59
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Galatasaray KAP'a bildirdi
Toplam 1
Yorum
HÜSRAN BASIN BU GS DÜŞMANLARI GS YİNE ESKİ DÜNYA TAKIMI OLACAK DİYE ÇILDIRIYORLAR.BİR DAHA AŞAĞI ÇEKEMEYECEKLERİNDEN KORKUYORLAR BUNLARI YÖNLENDİRENLER
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6 milyon euro’ya ret
Toplam 17
Yorum
alex 30yaşında stopere 10milyon isterler dünyanın en iyi stoperlerinden olan kjaere 15milyonu çok görürler.avrupada oynasa 30milyon piyasası.
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De Jong ile yollar ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
GS De jong kim ya?
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