Göztepe'de kadro netleşiyor
Spor Toto Süper Lig'e iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe'de yeni sezonda kalacak ve gidecek futbolcular da yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Göztepe'de geçen sezon kiralık olarak oynayan stoper Gençer Medipol Başakşehir'e, Umut Osmanlıspor'a, Burak ve Soner de Hacettepe'ye dönerken, Emre Aygün ve Sinan'la yollar resmen ayrıldı. Göztepe yönetiminin yeni teknik direktörü Tamer Tuna'nın raporu doğrultusunda kaleci Günay, Schwechlen, Segbefia, Halil, Emrecan, Tayfur ve Jahovic'i kesin olarak takımda tutma kararı aldığı blldirildi.
FUTBOLCULAR GÖRÜŞME MASASINDA
Göztepe'nin ilk olarak kontratı biten sağ bek Tanju ile masaya oturacağı, ardından sözleşmeleri süren Fuchs, Canberk, Murat, Gosso, Hakan, Kobakhidze, Lokman ve Yavuz'la görüşeceği açıklandı. Bazı futbolcuların Süper Lig'de yedek kalmak istemediği, bu yüzden de ayrılmayı düşündüğü dile getirildi. Geçen sezonun devre arasında başka takımlara kiralanan Mehmet, Gökhan Karadeniz ve Kone'nin de takımdan ayrılacağı öğrenildi.
Bu arda özellikle 1'inci Lig ekipleri, Göztepeli futbolcular için kuyruğa girdiği, yönetimin de bonservisler konusunda futbolcularına kolaylık sağlayacağı kaydedildi. Altyapı patentli Salim, Göktuğ, Metin ve Mahmut'u da kiralık gidecek.
Yönetimin Tamer Tuna için yarın tesislerde imza töreni düzenleneceği açıklandı.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:38
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 5
Yorum
borafb beşiktaşın yaş ortalaması 22 sanıyorsun heralde yazık :D
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Fenerbahçe'den kombine rekoru
Toplam 4
Yorum
beşiktaşk türkiyede tek geçerli spor futboldur işte sizde bu farkı anlayamadıgınız için süt kupalarıyla idare edersiniz fenerliler hahahah
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Saldırgan bir takım yolda
Toplam 2
Yorum
TsKlüp saldırgan takım mı?gördük saldırgan takımı her maç 3-4 lük olduk..
Göztepe'de kadro netleşiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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