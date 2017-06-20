Maradona'dan Ronaldo'ya övgü
Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'dan övgüyle bahsetti.
Arjantin televizyon kanalı TyC Sports'a konuşan Maradona, Portekizli yıldızın son yıllarda form grafiğinde önemli bir çıkış yakaladığını belirterek, "Ronaldo bambaşka bir seviyede. Tam bir canavar. Keşke Arjantinli olsaydı." dedi.
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile Ronaldo'yu kıyaslayan 56 yaşındaki futbol adamı, "Yine de Messi'yi tercih ederim. Futbol oynarken zevk alıyor ve rakiplerini kolaylıkla geçebiliyor." diye konuştu.
Messi'nin henüz Dünya Kupası kaldıramadığını hatırlatan Maradona, "Messi'nin olimpiyat madalyası var. Ama Dünya Kupası'nı takımın yardımı olmadan tek başına kazanamaz. Bunu başaramasa da onu hatırlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 12:07
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Marcelo çıkmazı!
Toplam 14
Yorum
seda oynama aliskanligi otomatiklesmek önemli,terimede aynisini tavsiye etmistim,bence kalmali,bu yil cl de ilerlemek sart
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Gomis, transferi açıkladı
Toplam 3
Yorum
GS'Lİ analiz la sen fb mi sandın bizi
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Sosa hayalleri suya düştü
Toplam 3
Yorum
analiz antalyada boş hayallerle yaşamaya başladı,sizin çapınız ne sosayı alacaksınız ? etoo yu aldığınızda dünyada isteyen kimse yoktu ve hala yok
Maradona'dan Ronaldo'ya övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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