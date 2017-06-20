 Malatya'nın yeni stadı hazır hale geldi – Fotomaç – 20 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Haziran 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Malatya'nın yeni stadı hazır hale geldi

    Malatya'nın yeni stadı hazır hale geldi

    Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, TOKİ yetkilileriyle birlikte Malatya’da yeni yapılan 25 bin kişilik statyumda detaylı incelemelerde bulundu aldı.

    İncelemeleri sırasında eksikleri de tespit eden Dursun Türk, stadyumun zemini de inceledi. Türkiye'nin 81 ilinde yapılan hizmetleri yerinde incelediklerini kaydeden Dursun Türk, "Stadyum 1,5 yıl gecikti. Türkiye'nin en iyi müteahhitlerinden biriydi ama ekonomik sıkıntıya girdi. Bu yüzden Malatyalılar'a özür borcumuz var" dedi.

    "MAÇ OYNANABİLİR HALE GELMİŞ"
    Stadyumun şu anda maç oynanabilir hale geldiğini, ancak bazı eksikleri olduğunu belirten Dursun Türk, bunların giderileceğini, beklentilere değdiğini anlatırken de şunları söyledi:

    "Ligler Ağustos'un ikinci yarısında başladığında maç oynayabilecek hale getirilecek. Zemin bugün çok iyi durumda. Stadyumda şu anda biletleme açısından eksiğimiz var."

    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:34
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Malatya'nın yeni stadı hazır hale geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.