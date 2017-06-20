Malatya'nın yeni stadı hazır hale geldi

İncelemeleri sırasında eksikleri de tespit eden Dursun Türk, stadyumun zemini de inceledi. Türkiye'nin 81 ilinde yapılan hizmetleri yerinde incelediklerini kaydeden Dursun Türk, "Stadyum 1,5 yıl gecikti. Türkiye'nin en iyi müteahhitlerinden biriydi ama ekonomik sıkıntıya girdi. Bu yüzden Malatyalılar'a özür borcumuz var" dedi.

"MAÇ OYNANABİLİR HALE GELMİŞ"

Stadyumun şu anda maç oynanabilir hale geldiğini, ancak bazı eksikleri olduğunu belirten Dursun Türk, bunların giderileceğini, beklentilere değdiğini anlatırken de şunları söyledi:

"Ligler Ağustos'un ikinci yarısında başladığında maç oynayabilecek hale getirilecek. Zemin bugün çok iyi durumda. Stadyumda şu anda biletleme açısından eksiğimiz var."