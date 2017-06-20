Malatya'nın yeni stadı hazır hale geldi
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, TOKİ yetkilileriyle birlikte Malatya’da yeni yapılan 25 bin kişilik statyumda detaylı incelemelerde bulundu aldı.
İncelemeleri sırasında eksikleri de tespit eden Dursun Türk, stadyumun zemini de inceledi. Türkiye'nin 81 ilinde yapılan hizmetleri yerinde incelediklerini kaydeden Dursun Türk, "Stadyum 1,5 yıl gecikti. Türkiye'nin en iyi müteahhitlerinden biriydi ama ekonomik sıkıntıya girdi. Bu yüzden Malatyalılar'a özür borcumuz var" dedi.
"MAÇ OYNANABİLİR HALE GELMİŞ"
Stadyumun şu anda maç oynanabilir hale geldiğini, ancak bazı eksikleri olduğunu belirten Dursun Türk, bunların giderileceğini, beklentilere değdiğini anlatırken de şunları söyledi:
"Ligler Ağustos'un ikinci yarısında başladığında maç oynayabilecek hale getirilecek. Zemin bugün çok iyi durumda. Stadyumda şu anda biletleme açısından eksiğimiz var."
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 14:34
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''Uçaklar bu hafta inmeye başlayacak!''
Toplam 20
Yorum
ahmet en büyük müjde sizin başkanlığı iş bilen birine devretmeniz olacak sayın başkan
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İsveç basınından G.Saray yorumu
Toplam 5
Yorum
AHMET GS Özbeklerden kurtulmadığı sürece işi zor. Snejder e 5 milyon euro çok diyor Serdar Aziz e aynı parayı gözü kapalı veriyor. Ne içmiş bunlar
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Skrtel piyangosu!
Toplam 10
Yorum
ddedde Defansa yerleştir M.Topalı ve Souzayı orta sahaya al iki yönlü futbolcular .futbol bukadar kolayken neden bu kadar zorlaştırıyorsunuz
Malatya'nın yeni stadı hazır hale geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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