F.Bahçe ile hazırlık maçı
İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao, Fenerbahçe ile hazırlık maçında mücadele edeceğini açıkladı.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 17:46
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Gomis, transferi açıkladı
Toplam 18
Yorum
zenginin malı... zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış :D
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Aslan yetenek avında!
Toplam 3
Yorum
Recaisagır 2yıldır kamlarda başarılı olan oğlum Efe sağır iLife'da Florya'ya çağrıldı ve sonuç yok çocukların daha dikkatli analiz edilmesi lagzım
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Serdar Aziz yeni sezonda iddialı
Toplam 5
Yorum
fatih nur topu gibi bir gökhan zanımız daha oldu.bir omuz darbesine bakar sonra yatar yatar söğüşler kulübü artık.
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