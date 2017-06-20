 F.Bahçe ile hazırlık maçı – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    F.Bahçe ile hazırlık maçı

    F.Bahçe ile hazırlık maçı

    İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao, Fenerbahçe ile hazırlık maçında mücadele edeceğini açıkladı.

    Athletic Bilbao'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol ekibinin 17 Temmuz'da Fenerbahçe ile İsviçre'de hazırlık maçında karşı karşıya geleceğini açıkladı. Athletic Bilbao, Fenerbahçe'den önce İsviçre'nin Sion ve Servette takımları ile hazırlık maçı oynayacak.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:46
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