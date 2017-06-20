En iyiler Riva’da

FIFA Teknik Direktörler Semineri dün Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde cuma gününe kadar sürecek seminerin açılış konuşmasını Futbol Direktörü Fatih Terim yaptı. Terim, "Sizi futbol ülkesi olan Türkiye'de ağırlamaktan mutluyuz. Bu seminer, futbolun geleceğine katkı sağlayacaktır" dedi.