Şili'ye 10 dakika yetti!
Beşiktaşlı Abubakar’ın formasını giydiği Kamerun, Şili’ye yenildi.
2017 Konfederasyonlar Kupası'nda boy gösteren bir başka Beşiktaşlı oyuncu Vincent Aboubakar'ın formasını giydiği son Afrika Şampiyonu Kamerun, 2016 Copa Amerika Şampiyonu Şili ile karşılaştı. Aboubakar'ın 90 dakika forma giydiği mücadeleyi Güney Amerika temsilcisi 2-0 kazandı. Şili'nin gollerini 81'de Arturo Vidal ve 90'da Eduardo Vargas kaydetti.
KUPAYA 'VAR' DAMGASI
2017 Konfederasyonlar Kupası'na Video Yardımcı Hakem sistemi (VAR) damgasını vurdu. Portekiz maçında Nani'nin golü bu uygulama sayesinde iptal edilirken Şili'nin de bir golü geçersiz sayıldı. Maçın son bölümünde ise bu sefer Vargas'ın geçersiz sayılan golü Var sayesinde geçerli sayıldı ve Şili karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:18
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“Burak Yılmaz kim?”
Toplam 15
Yorum
KÖRFEZ Sayin cebi bu sampiyonluk seni bayagi havalandirdi allah havalananlarin burnunu yerden sürüdürmesinii de bilir..O bir milli futbolcu.
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler daha takımı idmana çıkarmadan saçma işler peşinde aykut hoca öndeki 6 oyuncu hücüm gücü yüksek oldumu beklere gerek yok
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler bize lazım olan bek değil birincisi ekici valbuena topal souza bunlar 3 banko orta 3lü yeterli sol açık şart ve iyi bir forvet
Şili'ye 10 dakika yetti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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