 Şili'ye 10 dakika yetti! – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    'ye 10 dakika yetti!

    Şili'ye 10 dakika yetti!

    Beşiktaşlı Abubakar’ın formasını giydiği , ’ye yenildi.

    2017 Konfederasyonlar Kupası'nda boy gösteren bir başka Beşiktaşlı oyuncu Vincent Aboubakar'ın formasını giydiği son Afrika Şampiyonu , 2016 Copa Amerika Şampiyonu Şili ile karşılaştı. Aboubakar'ın 90 dakika forma giydiği mücadeleyi Güney Amerika temsilcisi 2-0 kazandı. 'nin gollerini 81'de Arturo Vidal ve 90'da Eduardo Vargas kaydetti.

    KUPAYA 'VAR' DAMGASI
    2017 Konfederasyonlar Kupası'na Video Yardımcı Hakem sistemi (VAR) damgasını vurdu. Portekiz maçında Nani'nin golü bu uygulama sayesinde iptal edilirken Şili'nin de bir golü geçersiz sayıldı. Maçın son bölümünde ise bu sefer Vargas'ın geçersiz sayılan golü Var sayesinde geçerli sayıldı ve Şili karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:18
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