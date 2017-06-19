Panzerler, Avustralya'yı devirdi
Futbolda, 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Almanya, Avustralya'yı 3-2 yendi.
Rusya'nın Soçi kentindeki Fisht Stadı'nda oynanan B Grubu maçında, Avustralya ile Almanya karşı karşıya geldi.
Maça hızlı başlayan Almanya 5. dakikada Lars Stindl'in attığı golle 1-0 öne geçti. Avustralya 41. dakikada Tomas Rogic'in fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e taşısa da Almanya 44. dakikada penaltıdan Julian Draxler'in attığı golle soyunma odasına 2-1 önde girdi.
İkinci yarıya da etkili başlayan Almanya 48. dakikada Leon Goretzka'nın attığı golle 3-1 öne geçti. Avustralya 56. dakikada Tomi Juric'in ayağından bulduğu golle skoru 3-2 yaptı.
Mücadelede başka gol olmayınca Almanya gruptaki ilk maçından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Öte yandan, Avustralya'nın attığı ikinci golde Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden faydalanıldı. Şüphe edilen pozisyonun nizami olduğuna hükmeden ABD'li hakem Mark Geiger, gol kararında değişikliğe gitmedi.
Bursaspor'un Avustralyalı futbolcusu Aziz Eraltay, 90 dakika sahada kaldı.
FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda, A Grubu'nda çarşamba günü Rusya-Portekiz ve Meksika-Yeni Zelanda maçları yapılacak.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:24
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Beşiktaş için karar haftaları
Toplam 4
Yorum
Barzinho 10 mılyon euro versınler gene sat oguzhanı orta sahamıs zaten kalabalık tolgay var oguzhan aydogan BVB den aldıgınız oda var monte edın takı
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UEFA'dan F.Bahçe'ye mektup
Toplam 15
Yorum
fb li haksız yere bizi men eden uefa zararımızı ödesin
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''Uçaklar bu hafta inmeye başlayacak!''
Toplam 15
Yorum
Gs Bu uçaklar dursun başkanın otellerine için iniyor. Bu nasıl bir sefer diğer takımlar tak tak transferini getiriyor. İmzaları attırıyor bizim
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