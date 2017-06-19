İtalyan kaleciye dolar fırlattılar

İtalyan taraftarlar, Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda milli takımın kalesini koruyan Gianluigi Donnarumma'ya, kulübü Milan'la sözleşmesini uzatmadığı için sahte para fırlatarak tepki gösterdi.





Polonya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, C Grubu'nda oynanan Danimarka-İtalya karşılaşması, bir grup taraftarın protestosuna sahne oldu.

İtalya'nın 2-0 kazandığı maçın 34. dakikasında İtalya kalesinin arkasındaki tribünde bulunan taraftarlar, 18 yaşındaki file bekçisi Donnarumma'ya sahte para fırlattı. Kalenin etrafının paralarla dolması sonrası bir dakika kadar süren oyun, sahanın temizlenmesi amacıyla durduruldu.

Donnarumma, altyapısından yetiştiği ve A takımda 70'den fazla maça çıktığı kulübü Milan ile 2017-18 sezonu sonunda bitecek sözleşmesini yenilememişti.





GÖKHAN GÖNÜL'E DE ATILMIŞTI

Bilindiği üzere Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen ve sarı-lacivertli takımdan ayrılıp Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül'e de Kadıköy tribünlerinden sahte dolar fırlatılmıştı.

