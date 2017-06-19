İtalyan kaleciye dolar fırlattılar
Altyapısından yetiştiği Milan ile sözleşme yenilemeyen İtalyan kaleci Donnarumma'ya, maç sırasında tribünlerden sahte para fırlatıldı
İtalyan taraftarlar, Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda milli takımın kalesini koruyan Gianluigi Donnarumma'ya, kulübü Milan'la sözleşmesini uzatmadığı için sahte para fırlatarak tepki gösterdi.
Polonya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, C Grubu'nda oynanan Danimarka-İtalya karşılaşması, bir grup taraftarın protestosuna sahne oldu.
İtalya'nın 2-0 kazandığı maçın 34. dakikasında İtalya kalesinin arkasındaki tribünde bulunan taraftarlar, 18 yaşındaki file bekçisi Donnarumma'ya sahte para fırlattı. Kalenin etrafının paralarla dolması sonrası bir dakika kadar süren oyun, sahanın temizlenmesi amacıyla durduruldu.
Donnarumma, altyapısından yetiştiği ve A takımda 70'den fazla maça çıktığı kulübü Milan ile 2017-18 sezonu sonunda bitecek sözleşmesini yenilememişti.
GÖKHAN GÖNÜL'E DE ATILMIŞTI
Bilindiği üzere Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen ve sarı-lacivertli takımdan ayrılıp Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül'e de Kadıköy tribünlerinden sahte dolar fırlatılmıştı.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:36
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Fener transferde gözünü Fransa'ya çevirdi
Toplam 4
Yorum
FB Siz ancak en büyük futbol kulübü olursunuz.Bizse en büyük spor kulübü.AKSİNİ SÖYLEYEN DEDİĞİNE KENDİSİ BİLE İNANMAZ . AMA LAF OLSUN DİYE DER
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Fener transferde gözünü Fransa'ya çevirdi
Toplam 4
Yorum
FB Konu Fb nin Fransadan Futbolcu alması senin yazdığın kel alaka kit kumda oyna
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Balotelli heyecanı
Toplam 19
Yorum
STS CAHİL DİYEN ARKADAŞ...KANIMCA CAHİL OLAN SENSİN GALİBA...SORUNLU OLAN BALOTELLİ ..PİLİ BİTMİŞ TORRES
İtalyan kaleciye dolar fırlattılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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