Gol düellosunda kazanan yok!
2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda son Avrupa Şampiyonu Portekiz, Beşiktaşlı Ricardo Quaresma’nın bir gol attığı mücadelede Meksika ile 2-2 berabere kaldı.
Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası A Grubu maçında son Avrupa şampiyonu Portekiz ile Meksika ile 2-2 berabere kaldı. Portekiz, 34. dakikada Beşiktaş'ta da forma giyen Quaresma'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Meksika ise 42'de Chicharito'nun topu ağlara göndermesiyle skoru 1-1'e taşıdı ve takımlar soyunma odasına da bu skorla gitti. Dengeli geçen ikinci yarıda Portekiz 86. dakikada Cedric'in golüyle 2-1 öne geçse de 90+1'de Hector Moreno'nun attığı golle Meksika dengeyi sağladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Quaresma bir gol kaydettiği müsabakanın 82. dakikasında yerini Andre Silva'ya bıraktı.
KUPAYA 'VAR' DAMGASI
2017 Konfederasyonlar Kupası'na Video Yardımcı Hakem sistemi (VAR) damgasını vurdu. Portekiz maçında Nani'nin golü bu uygulama sayesinde iptal edilirken Şili'nin de bir golü geçersiz sayıldı. Maçın son bölümünde ise bu sefer Vargas'ın geçersiz sayılan golü Var sayesinde geçerli sayıldı ve Şili karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:45
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“Burak Yılmaz kim?”
Toplam 15
Yorum
KÖRFEZ Sayin cebi bu sampiyonluk seni bayagi havalandirdi allah havalananlarin burnunu yerden sürüdürmesinii de bilir..O bir milli futbolcu.
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler daha takımı idmana çıkarmadan saçma işler peşinde aykut hoca öndeki 6 oyuncu hücüm gücü yüksek oldumu beklere gerek yok
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler bize lazım olan bek değil birincisi ekici valbuena topal souza bunlar 3 banko orta 3lü yeterli sol açık şart ve iyi bir forvet
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