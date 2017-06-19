 Gol düellosunda kazanan yok! – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Gol düellosunda kazanan yok!

    Gol düellosunda kazanan yok!

    2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda son Avrupa Şampiyonu , Beşiktaşlı Ricardo Quaresma’nın bir gol attığı mücadelede ile 2-2 berabere kaldı.

    Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası A Grubu maçında son Avrupa şampiyonu Portekiz ile Meksika ile 2-2 berabere kaldı. , 34. dakikada Beşiktaş'ta da forma giyen Quaresma'nın attığı golle 1-0 öne geçti. ise 42'de Chicharito'nun topu ağlara göndermesiyle skoru 1-1'e taşıdı ve takımlar soyunma odasına da bu skorla gitti. Dengeli geçen ikinci yarıda 86. dakikada Cedric'in golüyle 2-1 öne geçse de 90+1'de Hector Moreno'nun attığı golle dengeyi sağladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Quaresma bir gol kaydettiği müsabakanın 82. dakikasında yerini Andre Silva'ya bıraktı.



    KUPAYA 'VAR' DAMGASI
    2017 Konfederasyonlar Kupası'na Video Yardımcı Hakem sistemi (VAR) damgasını vurdu. Portekiz maçında Nani'nin golü bu uygulama sayesinde iptal edilirken Şili'nin de bir golü geçersiz sayıldı. Maçın son bölümünde ise bu sefer Vargas'ın geçersiz sayılan golü Var sayesinde geçerli sayıldı ve Şili karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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