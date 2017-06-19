Burak attı, Beijing Guoan kazandı
Çin Süper Ligi'ndeki 13. hafta karşılaşmasında Beijing Guoan ağırladığı Tianjin Teda'yı 2-0 yendi.
Ligde oynadığı son 3 maçta galibiyet alamayan Beijing Guoan, Burak Yılmaz'ın 30. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Ev sahibi ekip 60. dakikada da Renato Augusto'nun fileleri havalandırmasıyla Tianjin Teda'yı 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Beijing Guoan puanını 18'e çıkarırken, Tianjin Teda 19 puanda kaldı.
Milli futbolcu Burak Yılmaz, bu sezon ligde forma giydiği 10 karşılaşmada 8. golüne imza attı.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:18
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“Burak Yılmaz kim?”
Toplam 15
Yorum
KÖRFEZ Sayin cebi bu sampiyonluk seni bayagi havalandirdi allah havalananlarin burnunu yerden sürüdürmesinii de bilir..O bir milli futbolcu.
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler daha takımı idmana çıkarmadan saçma işler peşinde aykut hoca öndeki 6 oyuncu hücüm gücü yüksek oldumu beklere gerek yok
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler bize lazım olan bek değil birincisi ekici valbuena topal souza bunlar 3 banko orta 3lü yeterli sol açık şart ve iyi bir forvet
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