Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi. İlk yarının uzatma dakikalarında Şili, Eduardo Vargas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Yapılan itirazlar sonrasında gol Video Yardımcı Hakem(VAR) yardımıyla izlendi ve iptal edildi.



İkinci yarının 81. dakikasında Vidal ve 90+2'de de Vargas topu ağlarla buluşturdu. Vargas'ın golü, video hakem uygulamasının kararıyla gole çevrildi ve Şili sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.