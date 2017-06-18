 Şili'ye 10 dakika yetti! – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    'ye 10 dakika yetti!

    <a href="/index/sili?id=87651a9e-1027-49be-9cba-f693e590afb2" class="" rel="tag">Şili</a>'ye 10 dakika yetti!

    2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası B Grubu maçında , 'u 2-0 yendi.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi. İlk yarının uzatma dakikalarında , Eduardo Vargas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Yapılan itirazlar sonrasında gol Video Yardımcı Hakem(VAR) yardımıyla izlendi ve iptal edildi.

    İkinci yarının 81. dakikasında Vidal ve 90+2'de de Vargas topu ağlarla buluşturdu. Vargas'ın golü, video hakem uygulamasının kararıyla gole çevrildi ve sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:07
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