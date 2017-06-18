Şili'ye 10 dakika yetti!
2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası B Grubu maçında Şili, Kamerun'u 2-0 yendi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi. İlk yarının uzatma dakikalarında Şili, Eduardo Vargas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Yapılan itirazlar sonrasında gol Video Yardımcı Hakem(VAR) yardımıyla izlendi ve iptal edildi.
İkinci yarının 81. dakikasında Vidal ve 90+2'de de Vargas topu ağlarla buluşturdu. Vargas'ın golü, video hakem uygulamasının kararıyla gole çevrildi ve Şili sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:07
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 61
Yorum
gereksizler defansif anlamda sorun yoktu bu takımda geri 5 iyiydi ama öndeki oyuncu grubu sorunlu aykut hocada hala işi öğrenememiş fb hocası değil
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 61
Yorum
ARDA ARDA TAM A.YILDIRIM VE MAHMUT USLUYA YAKISICAK FORVET ARDADIR HEMEN ALIN , MAGAZIN OKUR FB TARAFTARI.
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Ozan Benfica yolcusu
Toplam 27
Yorum
Hikaye Hikaye kimse almayacak kimse buyutmesin suanda şampiyonluğa oynayan hiç bir avruppa takimi almaz onu..hodri meydan
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