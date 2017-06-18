Gol düellosunda kazanan yok!
2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası A Grubu maçında Portekiz, Meksika ile 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşamada Portekiz'in gollerini ilk yarıda Beşiktaşlı Quaresma ve ikinci yarıda da Cedric Soares kaydetti. Meksika'nın gollerini ise 42. dakikada (Chicharito) Javier Hernandez ve 90+2'de de Hector Moreno kaydetti.
Karşılaşmanın ilk yarısında Portekiz'in Pepe ile ağları bulan topu, Video Yardımcı Hakem(VAR) yardımıyla izlendi ve iptal edildi.
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:08
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Ozan Benfica yolcusu
Toplam 22
Yorum
SEN DE İYİ OKU AYNISINDAN FOTOKOPİ GİBİ TRANSFER POLİTİKANIZ VARSA..OZAN-I İŞTE BÖYLE KAYBEDERSİN..MR.ADVO DEMİŞTİ BUNU YÜZ KERE.
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“Burak Yılmaz kim?”
Toplam 9
Yorum
yalanınbatsın demek burak ı tanımıyorsun ha utanmadan birde şu mübarek ayda yalan söyleniyor ayıp be.
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Sneijder’le yollar ayrılabilir
Toplam 12
Yorum
aslan adam seneye her türlü gider gs yın alacağı paranın yarısını imza parası diye alır şimdiden gitsin gs bonservis alsın bence yerini doldururuz
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