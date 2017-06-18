 Gol düellosunda kazanan yok! – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Gol düellosunda kazanan yok!

    Gol düellosunda kazanan yok!

    2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası A Grubu maçında , ile 2-2 berabere kaldı.

    Karşılaşamada 'in gollerini ilk yarıda Beşiktaşlı Quaresma ve ikinci yarıda da Cedric Soares kaydetti. 'nın gollerini ise 42. dakikada (Chicharito) Javier Hernandez ve 90+2'de de Hector Moreno kaydetti.

    Karşılaşmanın ilk yarısında Portekiz'in Pepe ile ağları bulan topu, Video Yardımcı Hakem(VAR) yardımıyla izlendi ve iptal edildi.

    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:08
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