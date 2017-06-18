Gol düellosunda kazanan yok!

Karşılaşamada Portekiz'in gollerini ilk yarıda Beşiktaşlı Quaresma ve ikinci yarıda da Cedric Soares kaydetti. Meksika'nın gollerini ise 42. dakikada (Chicharito) Javier Hernandez ve 90+2'de de Hector Moreno kaydetti.



Karşılaşmanın ilk yarısında Portekiz'in Pepe ile ağları bulan topu, Video Yardımcı Hakem(VAR) yardımıyla izlendi ve iptal edildi.