Futbol kurallarında değişiklik önerisi
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), aralarında maç sürelerinin 60 dakikaya indirilmesinin de bulunduğu devrim niteliğindeki kural değişikliklerini masaya yatıracak.
ABD basınından Times'a açıklama yapan IFAB Direktörü David Elleray, yeşil sahalarda devrim niteliğinde sayılabilecek kural değişikliklerini içeren bir dosya hazırlandığını ve önerilerinin yönetim kurulu tarafından değerlendirileceğini belirtti.
Gündeme getirilecek maddeler arasında, korner ve frikik kullanan oyuncuların pas vermeden topu kendi başlarına oyuna sokması, ceza sahasında kalecilerin geri pası elleriyle kontrol etmesi durumunda doğrudan penaltı kararının verilmesi, frikiklerde meşin yuvarlağın durdurulmasına ihtiyaç duymadan hareket halinde oyuna sokulması, penaltı pozisyonunda ceza sahasına oyuncu girmesi halinde golün doğrudan verilmesi gibi kural değişiklikleri yer alıyor.
En dikkati çeken öneri ise oyun süresi üzerinde planlanıyor. Bu kapsamda, maçlar 90'dan 60 dakikaya indirilecek ve topun oyun dışında kaldığı süre toplamı, bu 60 dakika üzerine eklenecek.
Futbolcuların saha içinde hakemlerin otoritesini küçük düşürecek eylemlerde bulunması halinde takımlarına puan silme cezası verilmesi de gündemde yer alıyor.
Ayrıca, penaltı çizgisi gerisinden kaleci vuruşları yapılması halinde topa önce defans oyuncusunun değmesi zorunluluğu, penaltı pozisyonlarının kaçması halinde ise oyunun durdurularak kale vuruşuyla devam etmesi gibi öneriler de bulunuyor.
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:51
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali bu senede bütun m nalları trabzon toplar
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali avrupa çöplülerinden ucuz kalitesizsınıfsız futbolcu topla sonrada ben şampiyon olacağım diye viyakladaha sonrada otobüsler kurşun at
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"Gomis yüzde 99 Galatasaray'da"
Toplam 4
Yorum
kesin gs elinde patlar son 5 - 6 sezonuna baksınlar hep inişli çıkışlı bir oyuncu ,yazık verilen bu paralara hantal vede yaşlı , daha iyi genç oyuncu alınabilridi
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