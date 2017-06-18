 Burak attı, Beijing Guoan kazandı – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Burak attı, kazandı

    Burak attı, Beijing Guoan kazandı

    Çin Süper Ligi'ndeki 13. hafta karşılaşmasında ağırladığı Tianjin Teda'yı 2-0 yendi.

    Ligde oynadığı son 3 maçta galibiyet alamayan , 'ın 30. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Ev sahibi ekip 60. dakikada da Renato Augusto'nun fileleri havalandırmasıyla Tianjin Teda'yı 2-0 mağlup etti.

    Bu sonuçla Beijing Guoan puanını 18'e çıkarırken, Tianjin Teda 19 puanda kaldı.

    Milli futbolcu Burak Yılmaz, bu sezon ligde forma giydiği 10 karşılaşmada 8. golüne imza attı.

    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:54
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