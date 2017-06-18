Burak attı, Beijing Guoan kazandı
Çin Süper Ligi'ndeki 13. hafta karşılaşmasında Beijing Guoan ağırladığı Tianjin Teda'yı 2-0 yendi.
Ligde oynadığı son 3 maçta galibiyet alamayan Beijing Guoan, Burak Yılmaz'ın 30. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Ev sahibi ekip 60. dakikada da Renato Augusto'nun fileleri havalandırmasıyla Tianjin Teda'yı 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Beijing Guoan puanını 18'e çıkarırken, Tianjin Teda 19 puanda kaldı.
Milli futbolcu Burak Yılmaz, bu sezon ligde forma giydiği 10 karşılaşmada 8. golüne imza attı.
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:54
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Juraj Kucka'dan heyecanlandıran paylaşım
Toplam 8
Yorum
marjinal bjk Lig sallanmaz sallanan siz olursunuz sende bilmeden iyi sallamışsın hani !
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Acımayacak!
Toplam 6
Yorum
ejderın golgesı ınanın şaşıyorum agzı olan konusuyo..kardesım adam neyapsınnn..kosmayana mucadele etmeyene motormu taksın..hemen kotu hoca...gorucez busenee
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Aslan Clichy
Toplam 22
Yorum
Mustafa Son olarak da bilinir bu transfer yalan cçünkü maliyet çok yüksek Fenerbahçe ne den vaz geçti hasan sözleşmeyyaptı çıkış yok tu
Burak attı, Beijing Guoan kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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