 Arda önemli bir marka – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Arda önemli bir marka

    Arda önemli bir marka

    Spor Bakanı Kılıç, “Arda, Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli sporculardan biri. Bu şekilde bir şey yapmasa daha iyiydi. Milli duygularından şüphe duymuyorum. İnsanlar hata yapabilir” dedi.

    Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, A Milli Futbol Takımı'nda yaşananların herkesi üzdüğünü belirterek, "Arda Turan, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sporculardan biri. Türkiye'nin önemli bir markası. Hata yapmış olabilir. Keşke olmasaydı, ben isterim ki mahremiyet içerisinde halletsinler" dedi. Yaşananlara çok üzüldüğünü söyleyen Kılıç, "Fatih Terim, milli takımımızın teknik sorumlusu, Türkiye'nin önemli bir markası. yine aynı şekilde milli takımımızın kaptanı ve Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sporculardan biri. Arda, bu şekilde bir şey yapmasa daha iyiydi. Arda'nın milli duygularından hiçbir şüphe duymuyorum. Yaptığı hatalar var, bunu açık açık konuşacağız. Arda'yı çok severim, aramızda ailelerimiz açısından da bir hukuk vardır. Ama insandır hata yapabilir. Bu anlamda ileriye dönük belki bir takım çalışmalar olabilir. Milli takımda yaşananlar gündeme çok fazla gelmemeli" diye konuştu.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:24
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