Açılışı Rusya yaptı!
2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Rusya, Yeni Zelanda'yı 2-0 mağlup etti.
Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan A Grubu karşılaşmasında Rusya ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi.
Rusya, 31. dakikada kendi kalesine Michael Boxall ve 69. dakikada Fedor Smolov'un attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Öte yandan Yeni Zelanda'nın çalıştırıcısı Anthony Hudson, 36 yıl 3 ay ile FIFA Konfederasyonlar Kupası tarihinin en genç teknik direktörü unvanını elde etti.
Organizasyonda yarın A Grubu'nda Portekiz-Meksika ve B Grubu'nda Kamerun-Şili maçları oynanacak.
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:50
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali bu senede bütun m nalları trabzon toplar
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali avrupa çöplülerinden ucuz kalitesizsınıfsız futbolcu topla sonrada ben şampiyon olacağım diye viyakladaha sonrada otobüsler kurşun at
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"Gomis yüzde 99 Galatasaray'da"
Toplam 4
Yorum
kesin gs elinde patlar son 5 - 6 sezonuna baksınlar hep inişli çıkışlı bir oyuncu ,yazık verilen bu paralara hantal vede yaşlı , daha iyi genç oyuncu alınabilridi
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