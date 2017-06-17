Futbolda transfer dönemi başladı
Futbolda 2017-2018 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan 1. transfer ve tescil dönemi 8 Eylül'de sona erecek.
İkinci transfer ve tescil dönemi ise 4-31 Ocak 2018 tarihlerinde olacak.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:19
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Ya F.Bahçe ya alt lig
Toplam 3
Yorum
007hasan 2 milyon euro yu geçmeyecek yıllık ücret verilsin. Daha fazlası etmez bize göre
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‘Küçük Hagi’ Ianis’e teklif
Toplam 7
Yorum
gss kiralama satın al
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Yusuf ayrılıyor
Toplam 2
Yorum
ged 61 arkadaşlar yusufun sorunu trabzonda oynamak veya transfer değil..yusufun sorunu evleneceği kızın istanbula geleceksin baskısını kıramaması..
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