 Futbolda transfer dönemi başladı – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Futbolda transfer dönemi başladı

    Futbolda transfer dönemi başladı

    Futbolda 2017-2018 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi başladı.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan 1. transfer ve tescil dönemi 8 Eylül'de sona erecek.

    İkinci transfer ve tescil dönemi ise 4-31 Ocak 2018 tarihlerinde olacak.

    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:19
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