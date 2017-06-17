 Futbol şöleni başlıyor – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Futbol şöleni başlıyor

    Futbol şöleni başlıyor
    Rusya'da düzenlenecek 8. FIFA Konfederasyonlar Kupası bugün başlıyor. Turnuvada Rusya, Almanya, Portekiz, Şili, Kamerun, Meksika ve Yeni Zelanda yer alacak. Organizasyonda 8 takım, 2 grupta mücadele edecek. Açılış maçında ev sahibi Rusya ile Yeni Zelanda karşı karşıya gelecek.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:46
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