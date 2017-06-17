Futbol şöleni başlıyor

Rusya'da düzenlenecek 8. FIFA Konfederasyonlar Kupası bugün başlıyor. Turnuvada Rusya, Almanya, Portekiz, Şili, Kamerun, Meksika ve Yeni Zelanda yer alacak. Organizasyonda 8 takım, 2 grupta mücadele edecek. Açılış maçında ev sahibi Rusya ile Yeni Zelanda karşı karşıya gelecek.