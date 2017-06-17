Açılışı Rusya yaptı!

Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan A Grubu karşılaşmasında Rusya ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi.



Rusya, 31. dakikada kendi kalesine Michael Boxall ve 69. dakikada Fedor Smolov'un attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.



Öte yandan Yeni Zelanda'nın çalıştırıcısı Anthony Hudson, 36 yıl 3 ay ile FIFA Konfederasyonlar Kupası tarihinin en genç teknik direktörü unvanını elde etti.



Organizasyonda yarın A Grubu'nda Portekiz-Meksika ve B Grubu'nda Kamerun-Şili maçları oynanacak.