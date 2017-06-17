Açılışı Rusya yaptı!
2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Rusya, Yeni Zelanda'yı 2-0 mağlup etti.
Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan A Grubu karşılaşmasında Rusya ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi.
Rusya, 31. dakikada kendi kalesine Michael Boxall ve 69. dakikada Fedor Smolov'un attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Öte yandan Yeni Zelanda'nın çalıştırıcısı Anthony Hudson, 36 yıl 3 ay ile FIFA Konfederasyonlar Kupası tarihinin en genç teknik direktörü unvanını elde etti.
Organizasyonda yarın A Grubu'nda Portekiz-Meksika ve B Grubu'nda Kamerun-Şili maçları oynanacak.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:26
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Marcelo yuvadan uçuyor
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Yorum
Marco Kıytırık dediğin adam ligte hava toplarında bir numara üstüne yok Allahtan kıytırık
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Marcelo yuvadan uçuyor
Toplam 5
Yorum
Ahmet Ç Bu kazma 4 milyon etmez kiev maçında topu ayağının altından kaçırıyor amatör topcu 6jk
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Marcelo yuvadan uçuyor
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Yorum
BEŞİKTAŞ lyon tarafından bir yalanlama gelmezmiydi ilgilenmiyoruz diyebilirlerdi 1 aydır bu haber var sence ?
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