 Açılışı Rusya yaptı! – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Açılışı yaptı!

    Açılışı Rusya yaptı!

    2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nın açılış maçında ev sahibi , 'yı 2-0 mağlup etti.

    Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan A Grubu karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi.

    Rusya, 31. dakikada kendi kalesine Michael Boxall ve 69. dakikada Fedor Smolov'un attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

    Öte yandan Yeni Zelanda'nın çalıştırıcısı Anthony Hudson, 36 yıl 3 ay ile FIFA Konfederasyonlar Kupası tarihinin en genç teknik direktörü unvanını elde etti.

    Organizasyonda yarın A Grubu'nda Portekiz-Meksika ve B Grubu'nda Kamerun-Şili maçları oynanacak.

    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:26
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