Vissel Kobe, Podolski’yi duyurdu

Vissel Kobe, Galatasaray'dan 2 milyon 600 bin Euro'ya kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Lukas Podolski'yi transfer ettiğini resmi internet sitesinden duyurdu. Açıklamada Podolski ile 6 Temmuz Perşembe günü basın toplantısı yapılacağı da belirtildi. Yıldız futbolcu, Vissel Kobe'de 10 numaralı formayı giyecek.Geniş katılım beklenen basın toplantısına kulüp, en fazla 200 kişinin takip edebileceğini de açıkladı.