Vissel Kobe, Podolski’yi duyurdu
Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe, Galatasaray’dan transfer ettiği Alman futbolcu Lukas Podolski’yi taraftarına duyurdu. Podolski için 6 Temmuz'da imza töreni düzenlenecek.
Geniş katılım beklenen basın toplantısına kulüp, en fazla 200 kişinin takip edebileceğini de açıkladı.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:57
-
İtalyan duvarı
Toplam 11
Yorum
Rurouni KEnshin abi gomisi alana kadar bunu alsaniza
-
Vida mı, Tosic mi?
Toplam 13
Yorum
dctrblack tosic bu yıl kendinden bekleneni aşmadı diyen kişiler tosici cannavaro yada nesta zannediyordu herhalde adam elinden geleni yaptı
-
Modelimiz Barça
Toplam 23
Yorum
homur homur 10 numarasız futbol oynatırsan fenerli maç izlemeye gelmez ki..stoperci aykut diye insanlar hep homurtuda.
Vissel Kobe, Podolski’yi duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.