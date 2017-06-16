Otyakmaz'dan transfer müjdesi

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz transfer çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Dünya futbolunda söz sahibi olmuş bir iki futbolcu düşünüyoruz. Takımımıza katkıda bulunacak futbolcuları transfer etmek istiyoruz. Takıma hava katacak, ses getirecek transferler yapmak istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak 1 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükselen Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz katıldığı bir televizyon programında transfer çalışmalarına değindi. Küme düşünce dünyanın sonu gelmiş gibi hissettiklerini belirten Otyakmaz, "Dünya başımıza yıkılmıştı ama takımımız muhafaza ettik. Yeni yönetim kurulu oluşturduk. Sivasssporlular bütünleşti. Bütünleşince kazanımlar elde edebiliyorsunuz. Demek ki dünyanın sonu değilmiş. Ara sıra böyle tökezlemeler olabiliyor" dedi.



"Çok önemli transfer yapacağız"

Ligin kıran kırana geçeceğini anlatan Otyakmaz, "Kalite artıyor. Yayın gelirlerinin artması sanırım dünyada da duyuldu, fiyatlar arttı. Bu işin futbolculara katkısı olacak. İlk transfer döneminde fiyatlar çok yüksek. Transfer döneminin sonuna doğru fiyatlar normale gelince, rahat transferler yapabileceğiz. Hocamız Brezilya'da ama oradan oyuncu almak zor gözüküyor. Ligler devam ettiği için birçok futbolcunun yüksek bonservisleri var. Belki bir, iki futbolcu alırız. Hocamız Jaba'ları Tita'ları Brezilya'dan ülke futboluna kazandırmıştır. Bayram arefesinde çok önemli yerlere transferler yapacağız" diye konuştu.



"Kweuke ve Volkan Şen için görüştük"

Kweuke ve Volkan Şen için takımlarıyla görüştüklerini ifade eden Otyakmaz, "Metin Başkan ile görüştük. Kalırsa kadroyu korumak istiyor ama mali sıkıntı olursa, Kweuke'yi 1 yıllığına kiralayabileceğini söyledi. Şartlar gerçekleşirse görüşeceğiz. Volkan Şen ile ilgili Fenerbahçe ile görüştük. Fenerbahçe tarafıyla sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Volkan Şen'in menajeriyle görüşme yaptık ama oyuncunun yurt dışında oynamak istediğini bize iletti. Bakalım zaman ne gösterecek" şeklinde konuştu.



"Ses getirecek transferler yapmak istiyoruz"

Dünya futbolunda söz sahibi olmuş futbolcular düşündüklerini söyleyen Otyakmaz, "Takımımıza katkıda bulunacak futbolcuları transfer etmek istiyoruz. Takıma hava katacak, kombine ve forma satışlarını artıracak oyuncular düşünüyoruz. Bütçemize uygun dünyaca ünlü futbolculardan transfer etmeyi arzu ediyoruz. Ses getirecek transferler yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Otyakmaz kaleci transferi ile ilgilisi ise Ali Şaşal ve Tolgahan Acar'ın takımı şampiyonluğa taşıdığını ancak bir kaleci daha almak istediklerini sözlerine ekledi.