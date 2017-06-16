Konfederasyon Kupası heyecanı başlıyor
8. FIFA Konfederasyon Kupası yarın Rusya'da başlıyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'nın yanı sıra Saint Petersburg, Kazan ve Soçi'de düzenlenecek 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda gruplar şu şekilde:
A Grubu: Rusya, Yeni Zelanda, Portekiz, Meksika
B Grubu: Şili, Avustralya, Almanya, Kamerun
Tanıdık isimler boy gösterecek
Konfederasyonlar Kupası'nda Spor Toto Süper Lig'den tanıdık üç isim boy gösterecek. Portekiz'in kadrosunda Beşiktaşlı yıldız Ricardo Quaresma yer alacakken, Bursasporlu Aziz Behich ise Avustralya forması ile mücadele edecek. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar ise Kamerun'un kadrosunda yer alacak.
Liverpool forması giyen Emre Can ile Hoffenheim'da görev alan Kerem Demirbay son Dünya Şampiyonu Almanya'nın kadrosunda bulunuyor. Özellikle Türkiye Milli Takımı'nda forma giyeceği açıklanan fakat son anda Alman Milli Takımı'nı seçen Kerem Demirbay'ın performansı merak konusu.
Şampiyonada gruplarını ilk 2 sırada bitiren ekipler, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Final mücadelesi ise 2 Temmuz'da Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:31
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Karim Benzema Beşiktaş'a
Toplam 25
Yorum
nn arkadaş rüyadan yeni uyanmış...
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İtalyan duvarı
Toplam 12
Yorum
MERT Çok iyi futbolcu olabilir,hiç izlemedim, ama ülkemizde tv lerdeki spor programları(!) nda hastalığı o kadar çok konuşulurki illallah deriz..
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Akatlar'da büyük gün
Toplam 11
Yorum
taraftar ama fenerli oyuncular artık biran önce işi bitirip tatile cıkmak istiyorlar o yüzden bugün fişi çekebilr sonuçta fenerbahçe ne diyosa o :D
Konfederasyon Kupası heyecanı başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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