Gurbetçi oyuncu, Bröndby'de A takıma çıktı
Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Bröndby'de forma giyen 17 yaşındaki Ertuğrul Tekşen sezon açılışında A takımına alınarak ilk antrenmanına çıktı.
Bröndby Teknik Direktörü Alman asıllı Alexander Zornige'den ilk antrenmanda geçerli not alan Ertuğrul, geçen sezon rezerv liglerde attığı 14 gol ve 15 asist ile başarılı bir sezon geçirmişti.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:52
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Bundesliga da oynamis Forvet Alinmasi Gerekiyor Sandro Wagner Yada Max Kruse Yada baska Bi Isim bizde ucar düsüniyorum
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Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!
Toplam 39
Yorum
GSLİİİİİİİ Onu dokuzu bilmem masadaki aziz başkansa yanındaki kim aykut hocaysa aziz kim hahhaaaaaaaaa
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Süper Lig ekibinin başına getirildi
Toplam 13
Yorum
www güzelll bjk nin 6 puani garantilendi...
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