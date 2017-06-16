Eski F.Bahçeli yıldız Yeni Malatyaspor'da
Süper Lig’in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor transferde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Issiar Dia ile anlaşamaya vardı.
Teknik Direktör tercihini Ertuğrul Sağlam'dan yanan kullanan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe'nin eski yıldızı en son Fransa Lig 1'de Nancy forması giyen 30 yaşındaki Issiar Dia ile görüşerek prensipte anlaşmaya vardı.
Nancy forması altında geçen sezon 30 maça çıkan Dia, 8 gol 3 asistlik performansla oynadı.
Gündüz: "Transferin gerçekleşme ihtimali yüksek"
Issiar Dia ile ilgilendiklerini doğrulayan Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Gündüz yaptığı açıklamada, "Issiar Dia ile ilgilendiğimiz doğru. Kendisi tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı başarılı bir futbolcu. Görüşmelerimiz sürüyor. Küçük pürüzler dışında anlaştık gibi. Transferin gerçekleşme ihtimali yüksek. İnşallah Türkiye'ye davet etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:58
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Riva’dan 942 milyon
Toplam 23
Yorum
GS1905 Bundan sonra bir strateji belirlenerek bir futbolcuya ödenecek maksimum senelik ücret 1,5 milyon euro yu geçmemelidir.Ajax ve Porto modeli
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Riva’dan 942 milyon
Toplam 23
Yorum
GS1905 Gereksiz transfer yapılarak yada oyunculara fahiş senelik ücretler ödenerek çarçur edilmemelidir.
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Ronaldo, R. Madrid'den ayrılıyor
Toplam 9
Yorum
seda fatih terimdir .. gerçek bu seda fatih terimdir ..
Eski F.Bahçeli yıldız Yeni Malatyaspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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