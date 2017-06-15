Ünlü futbolcular yardım maçında buluştu

Berbatov ve Figo, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Stadı'nda oynanan ve 40 bin kişinin izlediği maç için futbol dünyasının ünlü yıldızlarını davet etti. Birçok yıldız ismin yer aldığı karşılaşma, 3-3 berabere tamamlandı.

Maç öncesi seyircileri selamlayan Berbatov, "Biz buraya galibiyet için gelmedik, sizi sevindirmek için buradayız. Bilet alarak verdiğiniz her para, yetenekli çocuklara destek için harcanacak." dedi.

Berbatov, kendi adını taşıyan vakıfta toplanan paraların, sanat, spor ve bilim gibi çeşitli dallarda üstün başarı gösteren çocukların kariyerine harcanacağını söyledi.

Maç sonrası vakfın desteklediği çocukların yanına giden Berbatov, onlarla öz çekim yaparak, imza dağıttı. Genç yetenekleri asla yalnız bırakmayacağını söyleyen 36 yaşındaki Bulgar futbolcu, maçın devre arasında da 2016'da başarı gösteren çocuklara ödül ve takdir belgeleri takdim etti.

Berbatov, yaz sonuna dek yeni bir transfer teklifi almaması durumunda futbolculuk kariyerine son verebileceğini de sözlerine ekledi.

Yardım maçında Dimitar Berbatov'un takımında Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, Patrice Evra, Edwin van der Sar, David James, Robbie Keane, Hristo Stoichkov, Krasimir Balakov, Sitilyan Petrov ve Martin Petrov yer aldı.

Luis Figo'nun takımında ise Robert Pires, David Trezeguet, Christian Karembeu, Dwight Yorke, Michel Salgado, Maxwell, Jens Lehmann, Francesco Toldo, Nuno Gomes, Gaizka Mendieta, Ivan Cordoba, Predrag Mijatovic ve Jari Litmanen forma giydi.