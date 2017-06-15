Üç Türk hakem UEFA kursuna katılacak
FIFA kokartlı Türk hakemler Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya, UEFA kursuna davet edildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA Elit Kategori hakemlerinden Cüneyt Çakır ile 1. kategoride yer alan Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya, İsviçre'nin Cenevre kentinde 9-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak.
Kursta, geçen sezon UEFA organizasyonlarında oynanan müsabakalarda edinilen deneyimler ve yeni sezonla ilgili önemli mesajların aktarılacağı, ayrıca fitness testlerinin yapılacağı belirtildi.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:26
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Olaylı maçta gülen taraf Fenerbahçe!
Toplam 68
Yorum
Kim bunlar? Bu renkliler ne küstah ukala tipler. Şu şımarıklığa bakın. Bjk korkusundan da bir birinize destek olmaya devam. Ezeceğiz sizi pabucumun büy
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Şampiyon babalar!
Toplam 3
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güzel kıyafetler Yakışıklı adamlar ve güzel kıyafetler yakışmış
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Riva ihalesi sonuçlandı
Toplam 21
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galatasaray iyice batıyoruz
Üç Türk hakem UEFA kursuna katılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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