 Arda Turan umreden döndü – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    umreden döndü

    <a href="/index/arda-turan?id=5c0e8040-0f7c-459a-9eeb-960fcf013955" class="" rel="tag">Arda Turan</a> umreden döndü

    Milli takım kadrosundan çıkarılmasından kısa süre sonra umreye giden Barcelonalı futbolcu , İstanbul’a döndü.

    A Milli Futbol Takımı'nın Makedonya ile Üsküp'te oynadığı hazırlık maçı sonrası takım uçağında spor yazarı Bilal Meşe'ye fiziksel ve sözlü olarak müdahalede bulunan , kadro dışı bırakılmasının ardından geçtiğimiz hafta kardeşi Okan Turan'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 kişiden oluşan arkadaş gurubuyla umreye gitmişti. Kutsal topraklarda umre vazifesini yerine getiren İstanbul'a döndü.

    Soruları yanıtsız bıraktı
    Türk Hava Yolları'nın Cidde'den gelen tarifeli uçağıyla akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na inen Barcelonalı futbolcu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak havalimanından ayrıldı. Umreden dönen Arda Turan'ın beraberinde çok sayıda zemzem suyu ve hurma getirdiği görüldü.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:00
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