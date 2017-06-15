Arda Turan umreden döndü
Milli takım kadrosundan çıkarılmasından kısa süre sonra umreye giden Barcelonalı futbolcu Arda Turan, İstanbul’a döndü.
Soruları yanıtsız bıraktı
Türk Hava Yolları'nın Cidde'den gelen tarifeli uçağıyla akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na inen Barcelonalı futbolcu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak havalimanından ayrıldı. Umreden dönen Arda Turan'ın beraberinde çok sayıda zemzem suyu ve hurma getirdiği görüldü.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:00
-
Olaylı maçta gülen taraf Fenerbahçe!
Toplam 68
Yorum
Kim bunlar? Bu renkliler ne küstah ukala tipler. Şu şımarıklığa bakın. Bjk korkusundan da bir birinize destek olmaya devam. Ezeceğiz sizi pabucumun büy
-
Şampiyon babalar!
Toplam 3
Yorum
güzel kıyafetler Yakışıklı adamlar ve güzel kıyafetler yakışmış
-
Riva ihalesi sonuçlandı
Toplam 21
Yorum
galatasaray iyice batıyoruz
Arda Turan umreden döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.