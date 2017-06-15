2022 Dünya Kupası kararı açıklandı
Körfez ülkelerinin Katar'a başlattığı abluka krizinin ardından FIFA, Dünya Kupası ile ilgili kritik kararını açıkladı.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:11
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Galatasaray Proje Üretim Grubu kuruldu
Toplam 7
Yorum
Aslan Şimdiye kadar nerdeydiniz paranın kokusunu aldınız neymiş efendim proje üretim grubu kurulmuşmuş bencesiz parayı nasıl kaybecez diye düşünüy
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İtalya için Obradovic iddiası
Toplam 13
Yorum
mustafa ergin ataman fenerbahçeyi kıskanıyorum ve obradovic idolüm demiştir. yani eline su dökemem bukemediğim eli öperim demek istemiştir :D
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Riva ihalesi sonuçlandı
Toplam 13
Yorum
.AsLaN. elinizdeki son malı mülkü satın bakalım , daha sonrasına satılacak birşey kalmadığı zaman ne yapacaksınız merak ediyorum .. senelerdir yaşlı oyuncu alma sevdası bitmedi bitmiyor , avrupa kulüplerine göre 3 yada 5 kat maaş veriyorunuz ve pahalıya alıp ucuza ya satıyorusnuz yada satamıyorusunuz , anladığınız işlerde boy gösteriyorsunuz bu işte pro olan kişilerin yönetmesi gereken bir şeydir , amatör ruhu ego tutkusu bitmedikçe futbolseverler daha çok pişman edeceksiniz
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