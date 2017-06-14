Karşıyaka Stadı'nın ihalesi yarın

Ankara'da Toplu Konut İdaresi'nde saat 14.00'te başlayacak ihaleye 30 Mart'taki ön yeterlilik ihalesini geçen 20 firma davet edildi. İhaleyi kazanacak firma ilk etapta güvenlik soruşturmasına tabi tutulacak. İtiraz süresi sonrası sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde firmaya yer teslimi yapılacak. Yer tesliminin ardından tesisin 700 gün içinde tamamlanması planlanıyor.



Aynı stat için 3.5 yıl önce, 28 Ocak 2014'te yapılan ilk ihale, arazideki mülkiyet sorunu çözülmediği gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonrası iptal edilmişti. Söz konusu arazideki eski stat, Karşıyaka'nın kulüp binası, salon ve kortların yıkımları geçen yıl tamamlanırken, zemin güçlendirme ve kazıklama çalışmaları bitmişti. Projeye daha önce belediyelerden ruhsat alamayan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yeni ihale öncesi ruhsat için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla temasa geçtiği öğrenildi.